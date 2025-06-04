Köln'de 20 bin kişi tahliye edildi: Savaş döneminden kalma bombalar etkisiz hale getiriliyor
Almanya'nın Köln kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 patlamamış bomba nedeniyle 20 bin 500 kişi tahliye edildi. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için şehir merkezinin büyük bir bölümü boşaltıldı
Almanya'nın Köln kentinde, tespit edilen İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma üç bombanın imhası öncesi 20 bini aşkın kişinin tahliyesine başlandı.
Tahliye bölgesi, şehir merkezinin ve tarihi kentin büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu kapsamda 58 otel, birçok müze, okul, anaokulu ve kamu binası geçici olarak kapatıldı.
Köln Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentte 1945'ten bu yana en büyük tahliye işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.
WDR’nin haberine göre, biri 10 tonluk, ikisi 20 tonluk olmak üzere toplam üç patlamamış bomba bulundu.
Bombaların tamamında çarpma tapası bulunduğu bildirildi.