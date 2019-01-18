Kolombiya'nın başkenti Bogota'da General Santander Polis Akademisi'nin hedef alındığı bombalı araç saldırısında ölü sayısı 21'e yükseldi. 68 kişinin yaralandığı saldırı sonrası ülkede 3 gün yas ilan edildi.

El Tiempo gazetesi, yaralılardan 10'unun durumunun kritik olduğunu yazdı. Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, saldırının Jose Aldemar Rojas Rodriguez isimli bir kişi tarafından düzenlendiğini ve saldırıda 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını söyledi.

DEVLET BAŞKANI IVAN DUQUE: TERÖR SALDIRISI

Yapılan saldırının bir ‘terör saldırısı’ olduğunu belirten Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, “Bu saldırı silahsız gençler ve öğrencilerin olduğu bir eğitim merkezine düzenlendi. Saldırı sadece gençlere, polise veya güvenlik kuvvetlerine değil; tüm Kolombiyalılara düzenlendi. Bu cezasız kalmayacak” dedi.

TÜRKİYE'DEN KINAMA MESAJI

Türkiye Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bogota'nın güneyindeki Santander Polis Akademisi'nde 17 Ocak'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda polis memurunun hayatını kaybettiğinin ve polis akademisi mezunlarının yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Son verilere göre, başkent Bogota'da General Santander Polis Okulu önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında saldırganın da olduğu 21 kişi öldü, 68 kişi yaralandı.

Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, saldırıyı Kolombiya vatandaşı Jose Aldemar Rojas Rodriguez’in düzenlediğini ve 80 kilogram patlayıcı kullanıldığını kaydetmişti.