4 koldan El Tigre

Kolombiya'da yayın yapan publimetro.co sitesi, yeni sezonda Falcao'nun, Sarı-Kırmızılı takımda olmayacağını ifade etti. ‘El Tigre’nin hala bir pazarı var’ başlığıyla verilen haberde Falcao'nun gelecek sezon için 4 teklif aldığı vurgulandı. Habere göre El Tigre lakaplı yıldız yeni sezonda Miami, El Sadd, Al Hilal ve Al Wahda’dan birinde oynayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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