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Kolombiya'nın en genç devlet başkanı Ivan Duque göreve başladı!

Kolombiya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Ivan Duque, yemin ederek göreve başladı. Kolombiya'nın son 70 yıllık tarihinde en genç devlet başkanı olan 42 yaşındaki Duque için 10'u devlet başkanı olmak üzere 17 ülkeden gelen üst düzey temsilcilerin de katıldığı bir yemin töreni düzenlendi.

08.08.2018 - 09:20 | Güncelleme: AA

Törende konuşan Duque, ülkedeki suç, uyuşturucu kaçakçılığı grupları ve diğer silahlı ve isyancı gruplara yönelik tavrının sert olacağını belirterek, "Hepimiz yasa dışı gruplarla savaşmak için bir araya geldik." dedi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşmasında "düzeltmeler yapacağı" sözünü de veren Duque, "Kolombiya'da en az 260 bin kişinin öldüğü, yaklaşık 60 bin kişinin kaybolduğu ve milyonlarca insanın yerinden edildiği bir çatışmanın ardından kurbanların gerçekleri, adaleti, tazminatları aldığından emin olmak için düzeltmeler yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Duque konuşmasında, "Bizler, hukukun üstünlüğüne saygılı bir kültür inşa etmek zorundayız." sözlerine yer verdi.

Devlet Başkanı seçiminin, 17 Haziran'da yapılan ikinci turunda Ivan Duque yüzde 53,98, rakibi Gustavo Petro ise yüzde 41,81 oranında oy almış ve seçim sonuçlarına göre ülkenin yeni Devlet Başkanı Ivan Duque olmuştu.

Görevi sona eren eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono'nun 26 Eylül 2016'da Cartagena kentinde beyazlar giyerek tüm dünyanın önünde imzaladıkları barış anlaşmasına referandumda az bir farkla "hayır" çıkmıştı.

Yapılan değişikliklerin ardından tarafların Havana'da 12 Ekim 2016'da yeniden vardıkları barış anlaşması, 24 Kasım'da başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanmıştı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşması çerçevesinde, 21 Temmuz'da, 8 eski gerilla Kongrede yemin ederek siyasi hayata adım attı.

 

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