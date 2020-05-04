Kolonoskopi diyeti sürecinde yapılması gerekenler

Kolonoskopi; kalın bağırsağın incelenmesi yöntemidir. Bu yöntemin düzgün ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için kalınbağırsağın temizliğinin doğru ve düzgün bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir. İnceleme için 3 gün öncesinden bu yönteme uygun bir şekilde diyet uygulamak ve kalın bağırsakta bulunan kalıntıların dışarı atılmasını sağlamak gerekmektedir.

Yapılacak bu uygulama öncesinde mutlaka uzak durulması gereken yiyecekler şunlardır;

İçerisinde salça, baharat ve çeşni bulunan yiyecekler,

Taze ve konserve olarak satılan sebze ve meyve çeşitleri,

Kuru fasulye, mercimek, nohut, barbunya gibi gaz yapıcı baklagiller,

Mısır, patates, bulgur,

Kepekli bisküvi ve ekmek çeşitleri,

Süt ve süt ürünleri,

Sütlü ve şerbetli tatlılar,

Kuru yemişler,

Kuru meyveler,

Sucuk, sosis, salam ve sakatatlar,

Zeytin ve türevleridir.

Kolonoskopi diyeti süresinde yiyebileceğiniz yiyecekler;

Gün ve 2. Gün

Sabah ; ıhlamur veya adaçayı, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, bal veya pekmez, beyaz ekmek

; ıhlamur veya adaçayı, beyaz peynir, haşlanmış yumurta, bal veya pekmez, beyaz ekmek Ara Öğünde ; açık çay ya da tanesiz komposto, sade galeta

; açık çay ya da tanesiz komposto, sade galeta Öğle ve Akşam ; içinde kesinlikle süt ve salça bulunmayan un çorbası yada şehriye çorbası, haşlama veya ızgara tavuk eti, sade pilav – makarna,

; içinde kesinlikle süt ve salça bulunmayan un çorbası yada şehriye çorbası, haşlama veya ızgara tavuk eti, sade pilav – makarna, Ara Öğün; açık çay ya da tanesiz komposto, pötibör bisküvi ya da sade galeta

Gün

Sabah ; açık çay veya tanesiz komposto, pötibör bisküvi, bal ya da tanesiz reçel

; açık çay veya tanesiz komposto, pötibör bisküvi, bal ya da tanesiz reçel Ara Öğün ; açık çay veya tanesiz komposto, sade galeta

; açık çay veya tanesiz komposto, sade galeta Öğle ve Akşam ; içinde süt ve salça bulunmayan un çorbası veya şehriye çorbası, tanesiz komposto, pötibör bisküvi

; içinde süt ve salça bulunmayan un çorbası veya şehriye çorbası, tanesiz komposto, pötibör bisküvi Ara Öğün; açık çay veya tanesiz komposto, sade galeta

Bu diyette verilen yiyecekler bağırsaklarınızı çalıştırarak temizlenmesini ve kolonoskopiden doğru sonuç alınmasını sağlayacaktır.