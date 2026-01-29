Kolonya döktüler, çakmak çaktılar! Olay, Denizli'de meydana geldi. Denizli'de bir kıraathanede ortamın havası değişsin isteyenler tüten sobanın üstüne kolonya döktü. Bir de çakmak çaktı. Saniyeler sonra o soba bomba gibi patladı.

Giriş: 29.01.2026 - 21:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:44

