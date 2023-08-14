Kolunun şişmesine neden olan bir hastalıkla dünyaya geldi

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"İnternette koluma kesinlikle çok ilginç tepkiler aldım. Bazı insanlar bu konuda o kadar harikalar ki bana ne kadar güzel olduğumu ve özgüvenimi ne kadar sevdiklerini söylüyorlar."

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Ancak ne var ki Olivia'ya koluyla ilgili Hulk'a benzetilme gibi acımasız şakalar da yöneltildi. "İnsanların söylediği en kötü şeylerden bazıları, çoğunlukla çevrim içi platformlarda oldu."