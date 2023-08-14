Kolunun şişmesine neden olan bir hastalıkla dünyaya geldi
Oliva, henüz küçük bir kızken ona koyulan teşhis ile hayatı değişti. Hastalığı nedeniyle kolunda meydana gelen anormal büyüme görünüşünü etkiledi ve bu durum, zaman zaman insanların acımasız yorumlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.
19 yaşındaki Olivia Klopchin, nadir görülen bir hastalıkla dünyaya geldi. Henüz küçük bir kızken doktorlar kolunda küçük bir morluk keşfetti. Yapılan tetkikler sonrası bu morluğun vasküler malformasyon olduğu ortaya çıktı.
Bu hastalık, Olivia'nın kolunun anormal ölçülerde şişmesine neden oldu. Bu durumla uzun süre mücadele etmek zorunda kalsa da en sonunda kendisini böyle kabul etmeye karar verdi.
Genç kadın, Tiktok videolarında günlük hayatını paylaşıyor. Çoğu yorum destekleyici olsa da bazen alaycı yorumlarla da karşılaşabiliyor.
"İnternette koluma kesinlikle çok ilginç tepkiler aldım. Bazı insanlar bu konuda o kadar harikalar ki bana ne kadar güzel olduğumu ve özgüvenimi ne kadar sevdiklerini söylüyorlar."
Ancak ne var ki Olivia'ya koluyla ilgili Hulk'a benzetilme gibi acımasız şakalar da yöneltildi. "İnsanların söylediği en kötü şeylerden bazıları, çoğunlukla çevrim içi platformlarda oldu."
Ancak Olivia, aktif bir şekilde Tiktok'ta paylaşım yapmaya devam ediyor ve her şeye rağmen, herkese ilham vermeyi amaçlıyor.