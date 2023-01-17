KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu!

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde 2023 yılı yeni dönem kayıt tarihleri duyuruldu. Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM kayıtları 17 Ocak itibarıyla başladı. Birçok farklı alanda eğitim verecek olan KOMEK kayıtları 30 Ocak'a kadar sürecek. İşte, Konya 2023 KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri ve başvuru ekranı...