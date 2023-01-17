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KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu!

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) 2023 yılı kayı tarihlerini duyurdu. KOMEK ile 14 farklı alanda, 98 branşta, toplam 140 grupta çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimlerin sağlanması planlanıyor. İşte, KOMEK ve ASEM başvuruları hakkında merak edilenler...

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  • KOMEK KAYIT TARİHLERİ | Konya 2023 KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu! Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

    Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde 2023 yılı yeni dönem kayıt tarihleri duyuruldu. Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM kayıtları 17 Ocak itibarıyla başladı. Birçok farklı alanda eğitim verecek olan KOMEK kayıtları 30 Ocak'a kadar sürecek. İşte, Konya 2023 KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri ve başvuru ekranı...
  • KOMEK KAYIT TARİHLERİ | Konya 2023 KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu! Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

    KOMEK VE ASEM KAYITLARI BAŞLADI!

    KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 17 - 30 Ocak tarihleri arasında alınacak.
  • KOMEK KAYIT TARİHLERİ | Konya 2023 KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu! Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

    KOMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Konya merkez ve ilçelerde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM kayıtları www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr internet siteleri üzerinden yapılabilecek.
  • KOMEK KAYIT TARİHLERİ | Konya 2023 KOMEK yeni dönem kayıt tarihleri belli oldu! Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

    KOMEK YENİ BRANŞLARDAN BAŞVURU ALACAK!

    Konya KOMEK yeni branşlarda kayıt almaya başlayacak. Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam, akıllı teknolojiler,  tarım gibi pek çok alanda çeşitlilik gösteren kurslar arasında Nöropazarlama, Aile Okulu, Karma (Hybrid) Mobil Proglama Geliştirme, Rasberry Pi Eğitimi,  ve Laravel, Uyum Eğitimi,  Grafoloji, Hafıza Teknikleri, Dış Ticarette Mesleki İngilizce, Kendini Gerçekleştirme ve Ebeveynlere Sınav Danışmanlığı gibi birçok eğitim programı kayıt alacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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