Komisyonda EYT görüşmeleri başladı

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EYT yasa teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri başladı. Görüşmeler sırasında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan, özel sektördeki 4/a (SSK) ve 4/b’lilerin (BAĞ-KUR) tamamının, kamudaki 4/a’lılar ile 4/c’lilerin (memur) yüzde 25’inin hemen emekli olacağı varsayımına dayanarak etki analizine yer verildi.

Etki analizine göre, EYT’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2023 yılındaki maliyeti 144.7 milyar lira olacak. 49.7 milyar liralık kamu personeli bütçe etkisi ile birlikte merkezi yönetim bütçesine toplam maliyeti 194.4 milyar lira olacak. Halen çalışmakta olan 4/a’lıların hepsinin çalışma hayatından çekilmesi ile oluşabilecek SGK prim kaybı da 45.5 milyar lira olarak hesaplandı.

'4.8 MİLYON KİŞİNİN BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ'

SGK’nın etki analizinde şöyle denildi:

“Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için hemen emekli olabilecek 2,2 Milyon kişi bulunmaktadır. Hemen emekli olabilecek 2,2 Milyon kişinin, 1,7 Milyonu 4/a’lı, 89 Bini 4/b’li, 496 Bini ise 4/c’lidir. 4/a’lı 3,5 Milyon, 4/b’li 619 Bin, 4/c ise 669 Bin olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan toplam 4,8 Milyon kişinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Hemen emekli olabilecek 2,2 Milyon kişiden özel sektörde çalışan 4/a ve 4/b statüsündeki sigortalılarının tamamının, kamuda çalışan 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıların ise %25’inin emekli olacağı ve yerlerine yeni personel alınacağı varsayımı ile düzenlemenin 2023/Mart döneminde uygulamaya konulması durumunda 2023 yılı emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve 4/b prim kaybının SGK’ya maliyeti 144,7 Milyar TL olup; 49,7 Milyar TL’lik kamu personeli bütçe etkisi ile birlikte Merkezi Yönetim Bütçesi toplam maliyeti 194,4 Milyar TL olarak öngörülmektedir. Kamu personeli bütçe etkisinin hesabında kıdem tazminatı, emekli ikramiyesi, görev aylığı ve emekli aylığı farkı ile yeni personel alımı dikkate alınmıştır.

EYT düzenlemesinden etkilenen 4/a kapsamındaki sigortalıların %87’si mevcutta çalışma hayatında aktif olarak yer almaktadır. SGDP teşviki ve yeni istihdam ile birlikte 4/a kapsamında prim kaybı öngörülmemektedir. Ancak çalışmamaları durumda ise 4/a kapsamındaki sigortalılar için oluşabilecek azami SGK prim kaybı 45,5 Milyar TL olmaktadır.”

EYT yasasının çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor.