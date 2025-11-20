Habertürk
        Komisyonda "İmralı ziyareti" mesaisi: Karar nasıl verilecek? | Son dakika haberleri

        Komisyonda "İmralı ziyareti" mesaisi: Karar nasıl verilecek?

        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın İmralı ziyareti gündemiyle toplanacak. Kapalı yapılacak toplantıda İmralı için oylama yapılacak. Ziyaretin yapılabilmesi için 5'te 3 çoğunluk gerekiyor. Yani 51 kişilik komisyondan 31 ismin ziyarete "evet" demesi gerekiyor. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 20.11.2025 - 13:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 13:00
        Komisyonda "İmralı ziyareti" mesaisi
        Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18. toplantısını yarın saat 14.00'te gerçekleştirecek. Toplantının gündemi İmralı ziyareti olacak.

        Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek. Karar için oylama yapılacak.

        ZİYARET İÇİN BEŞTE ÜÇÜNÜN EVET OYU VERMESİ GEREKİYOR

        Komisyonda, İmralı ziyareti için yapılacak oylamada nitelikli çoğunluk aranacak. Buna göre 51 üyeli komisyonda üyelerin en az beşte üçünün, yani 31'inin İmralı ziyaretine "evet" demesi gerekiyor.

        Komisyonda AK Parti'nin 22, CHP'nin 11, DEM Parti'nin 5, MHP'nin 4, Yeni Yol Grubu'nun 3, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, EMEP, DSP ve Demokrat Parti'nin ise 1'er üyesi bulunuyor.

        GRUBU OLAN 5 PARTİDEN BİRER İSİM GİDECEK

        Cuma günü komisyondan İmralı'ya gidilmesi kararı alınması halinde ziyaretin kısa sürede gerçekleşebileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre önce grubu olan beş partiden birer isim gidecek. Yeni ziyaretlerin yapılaması halinde sayı artacak. İmralı ziyaretinin ardından komisyon yasal ve hukuki adımları gündemine alacak.

        #Son dakika haberler
