Alman model 30 yaşında! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Stellantis Grubu markalarından Opel'in kompakt sınıf temsilcisi Astra, 30'uncu yaşını kutluyor. Astra, 1991 yılında öncüsü Kadett’in devamı olarak lanse edilmişti.

Bugüne kadar 5 nesildir yollarda olan model, 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulacak altıncı nesli ile sınıfındaki rekabete kaldığı yerden dahil olacak.

Opel’in yeni nesil kompakt modeli olarak doğan Astra, ismini İngiliz kuzeni Vauxhall Motors'un Opel Kadett modelinin ilk zamanlardaki ismi olan Vauxhall Astra'dan aldı.

Astra, 1991 yılında ön emniyet kemeri gergileri gibi çok sayıda yeni güvenlik sistemine sahip olarak dikkat çekmişti. Şirket içinde Astra F olarak anılan bu model, hammadde kullanımında o yıllar için önemli bir adım olarak yüksek düzeyde geri dönüşüm seviyesiyle de çevresel uyumluluğa sahipti.

1991 ve 1997 yılları arasında yaklaşık 4.13 milyon adet üretilen Opel Astra F, Opel’in bugüne kadarki en çok satan modeli unvanına sahip.

JURASSIC PARK YARDIMIYLA TASARLANDI

Takvimler 1997 yılını gösterdiğine, ikinci nesil Astra sahneye çıktı. Astra F’nin başarısını sürdürmek için geliştirilen bu model, “Jurassic Park” filminin yardımlarıyla tasarlandı.

Verilen bilgiye göre, tasarımcılar, Hollywood gibi gişe rekorları kıran bilgisayar animasyonlu filmler için geliştirilen ALIAS adındaki bilgisayar destekli tasarım (CAD) programını kullandı. Söz konusu yazılım, tasarım ve geliştirme ekibinin yeni modeli üç boyutlu bir ortamda çalışmasını sağladı.

2003 yılında Astra H, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılırken, dördüncü nesil Astra ise markanın büyük boy modeli Insignia'ya benzer özeliklerle 2009 yılında yollara çıktı.

Otomobilin son nesli ise 2016 yılından bu yana kompakt sınıfta rekabet ediyor.

Astra 6'ıncı neslinde ise tarihinde ilk kez iki farklı güç versiyonu ile şarj edilebilir hibrit olarak da satışa sunulacak.