Öğretmen komşusu kalemi sapladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBİR DE ÖĞRETMEN... Son dakika: Komşusunun yüzüne kalem sapladı
ABONE OL

Öğretmen komşusu kalemi sapladı!

Kahramanmaraş’ta öğretmen olan Esra G. M. ile komşusu Nimet Çokbüyük tartışıp kavga ettik. Darp raporu alıp karakola giden Nimet Çokbüyük, karakolda Esra G. M.'yle tekrar tartışma yaşadı. Esra G. M., elindeki kalemi polislerin gözü önünde komşusunun yüzüne sapladı. Kadınların kavgası güvenlik kameralarına yansıdı

BİR DE ÖĞRETMEN... Son dakika: Komşusunun yüzüne kalem sapladı
Öğretmen komşusu kalemi sapladı!
0:00 / 0:00
İHA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde akılalmaz br olay meydana geldi. Halk Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Esra G.M., sitedeki komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartışarak kavga etti. Tartışmanın ardından Nimet Çokbüyük darp raporu alarak şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

POLİSLERİN ÖNÜNDE SAPLADI

İHA'da yer alan habere göre şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra G.M. elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Karakol ve site bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KOCASI DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Görüntülerde, kavga eden iki kadını komşuları ayırmaya çalışırken, olaya Esra G.M.’nin öğretmen eşi Sakıp Caner M. de dahil oldu. Sakıp Caner M., tartışma sırasında Çokbüyük'ü iterek yere düşürdü.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan olayların ardından Nimet Çokbüyük ve M. çifti karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra G.M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KAR BAŞLIYOR! Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! Beklenen kar yağışı geliyor
GÜNDEMBeklenen kar yağışı geliyor
İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele için kurulan komisyonda görev alacaklar belli oldu
GÜNDEMLüks otomobil kar küreme aracına çarptı
SON DAKİKA: AK Parti'de kongre günü! 2023 manifestosu açıklanacak
GÜNDEMAK Parti'de kongre günü! 2023 manifestosu açıklanacak
İnegöl'de mobilya ve tekstil fabrikalarında yangın
GÜNDEMMobilya ve tekstil fabrikalarında yangın
Van'da bazı alanlar kesin korunacak hassas alan ilan edildi
GÜNDEMVan'da kesin korunacak hassas alan ilanı
Kütahya'da 3 çocuğa tırmıkla saldırdığı iddia edilen kadın tutuklandı
GÜNDEMÇocuklara tırmıkla saldırdığı iddia edilen kadına ...
Diyarbakır'da adresi bulmakta zorlanan sağlık çalışanlarına hasta yakınları tepki gösterdi
GÜNDEMAdresi bulmakta zorlanan sağlık ekibine hasta ...
Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı
GÜNDEMBaşkent'e bahar mevsiminde kar sürprizi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı
GÜNDEMİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Tartışma nedeniyle otobüsten indirilen yolcu, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti
GÜNDEMTartışma sonucu otobüsten indirildi, kazada öldü