Konya'da, Safiye Gürsel (74) ve eşi, 2 yıl önce Selçuklu İlçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir siteden ev satın alıp taşındı. Bir süre sonra site sakinleri, 1 çocuk annesi Gürsel'in yaklaşık 4.5 yıl önce sahiplendiği Golden Retriever cinsi 'Şanslı' adını verdiği köpeğinden rahatsız olduklarını bildirdi.

KARARA İTİRAZ ETTİ AMA...

Komşular site protokolünü gerekçe gösterip, Safiye Gürsel'in evde köpek besleyemeyeceğini belirterek dava açtı. Konya 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi geçen yıl 13 Eylül'de, köpeğin evden tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Gürsel, karara itirazda bulundu. İtirazı görüşen bir üst mahkeme Bölge Adliye Mahkemesi geçen 5 Mart'ta yerel mahkemenin kararını onadı.

"ŞANSLI, BİZİ ANNESİ, BABASI GİBİ BİLİR"

DHA'da yer alan habere göre Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı üzerine büyük üzüntü yaşayan Safiye Gürsel, ''Şanslı bizi annesi babası gibi bilir. Kimseye bir zararı olmaz. Bir kapı zili çaldığı zaman, bir de sevdiği biri geldiği zaman havlar. Hiç kimseyi rahatsız etmez'' dedi.

"SOKAĞA MI BIRAKAYIM?"

Mahkeme kararı nedeniyle köpeği evden tahliye etmesi gerektiğini ifade eden Gürsel, ''Buna köpek diyorlar; ama ben ona 'oğlum' diyorum. Köpek demeyi bile ona yakıştıramıyorum. Ben bu havyanın günahına nasıl gireyim. Verdiğim yer iyi bakacak mı? Sokağa mı salayım, nasıl vicdan azabıyla yaşayayım. Ben bu hayvanı nasıl bırakayım. Onlar olsa yavrularını nasıl bırakabilir" diye konuştu.

EVİNE SATIŞA ÇIKARDI

'Şanslı'dan ayrılmak istemediğini belirten Safiye Gürsel, bunun için 2 yıl önce satın aldığı evi de satışa çıkardı. Bahçeli ev satın alıp orada 'Şanslı'ya bakmak istediğini ifade eden Gürsel, "Evimden vazgeçtim. Evimi satılığa çıkardım. Onun uğruna evimi satacağım. Ben 70 yaşımdan sonra ev aldım. 2 sene beni evimde rahat oturtmadılar. Bu ayıp değil mi, günah değil mi. Bu zulüm değil mi. Ben 74 yaşındayım. Hem bana hem de hayvana zulümdür'' dedi.

"ÜZÜNTÜSÜNDEN ÖLÜR"

Safiye Gürsel, 'Şanslı'nın kendilerine alıştığını, ayrılması halinde üzüntüsünden ölebileceğini söyledi. Gürsel, "Geçici olarak birisinin bakmasını istiyorum. Veterinerler, 'Nereye verirseniz verin 3 gün yaşar, 4'üncü gün ölür. Çünkü sizinle çok güzel diyalog kurdu' diyorlar. Bizi, anne baba gibi gördüğü için üzüntüsünden yiyip içmez ve ölür. Ben tekrar ev taşıyacağım. Ben bunu neden isteyeyim. Komşularıma zarar verse ben onlara düşman mıyım ki bunu evimde besleyeyim. Ama ne olursa olsun ondan ayrılmayacağım. O benim her şeyim. Onun için her şeyi yapacağım" diye konuştu.