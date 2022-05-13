Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ile Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür'ün de katıldıkları törende, Ilgın Timoçin ve orkestrası canlı performanslarıyla geceye renk kattı. Saat 18.00'de başlayan ödül töreni, kokteyl ve danslarla devam etti ve 21.00'e kadar sürdü.

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanı Tolga Şekercioğlu, turnuva işbirliği dolayısıyla Konak Pier Genel Koordinatörü Osman Gençer'e teşekkür plaketi verdi.

Konak Pier ve Kültürpark Tenis Kulübü işbirliği ile düzenlenen turnuvanın ödül töreninde, Konak Pier Genel Koordinatörü Osman Gençer’e, Konak Pier Pazarlama Direktörü Arman Gençer’e ve organizasyona verdiği katkılardan dolayı La Pierto yöneticileri Erhan Turnagöl ile Gökhan Keklik'e teşekkür plaketi takdim edildi.