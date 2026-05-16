Konak'ta çöp evden 10 ton atık çıkarıldı

Konak'ta belediye ekipleri, çöp evden 10 ton atık çıkardı
İzmir Konak Belediyesi ekipleri, Kemal Reis Mahallesi'nde ihbar üzerine geldikleri bir daireden, halk sağlığını tehdit eden ve yoğun kokuya sebep olan 10 ton çöp çıkardı
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:55
İzmir'in Konak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçerek Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak'ta, çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve müdahale etti.
ANKA'nın haberine göre, apartmanda ve sokakta yoğun kokuya sebep olan çöp birikmiş eve mahkeme kararıyla giren ekipler, iki günlük bir çalışma gerçekleştirerek evdeki çöp ve atıkları tamamen boşalttı.
Çalışma sonucunda evden tam 10 ton çöp çıkarıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde mahallede uzun süredir yaşanan kötü koku sorunu giderildi.
