Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konak'ta çöp evden 10 ton atık çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Konak'ta belediye ekipleri, çöp evden 10 ton atık çıkardı

        İzmir Konak Belediyesi ekipleri, Kemal Reis Mahallesi'nde ihbar üzerine geldikleri bir daireden, halk sağlığını tehdit eden ve yoğun kokuya sebep olan 10 ton çöp çıkardı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konak'ta çöp evden 10 ton atık çıkarıldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Konak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, vatandaştan gelen ihbar üzerine harekete geçerek Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak'ta, çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden çöp eve müdahale etti.

        ANKA'nın haberine göre, apartmanda ve sokakta yoğun kokuya sebep olan çöp birikmiş eve mahkeme kararıyla giren ekipler, iki günlük bir çalışma gerçekleştirerek evdeki çöp ve atıkları tamamen boşalttı.

        Çalışma sonucunda evden tam 10 ton çöp çıkarıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde mahallede uzun süredir yaşanan kötü koku sorunu giderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Altında Fetret devri uyarısı

        Sigorta Sayfası programında konuşan Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl altın fiyatlarında fetret devri uyarısı yaparken Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ, "BES fonlarının yüzde 40'ı altın fonu. Altın fiyatının dönemsel olarak...
        #izmir haberleri
        #Konak Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        Rus lider Putin Çin'e gidiyor
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        "Enflasyonda kalıcı bozulma olursa sıkılaşacağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        40 kişi can vermişti... 1193 günlük firar bitti!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Sinem'i katletti kendisini savundu: Suçum yok demiyorum!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Batıda ve doğuda yağış var!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "İran'da her şeyi iki günde yok edebiliriz"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        İsrail-Lübnan ateşkesi 45 gün uzatıldı
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        Fenerbahçe için Jorge Jesus iddiası!
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Eyfel Kulesi dolandırıcılığının inanılmaz hikayesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        O felaket Frankenstein'ın doğuşuna zemin hazırladı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Bu icat mucidini bile çaresiz bıraktı!
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı