Konak ve Ödemiş'te 8 saat su kesintisi! 18 Ağustos 2025 Pazartesi Konak ve Ödemiş'te sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) İzmir'in Konak ilçesinde ana boru, Ödemiş ilçesinde de elektrik arızası nedeniyle 8 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, hangi mahallerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? İşte, 18 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi...
İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre; Konak ve Ödemiş ilçelerindeki bazı mahallelere 8 saat boyunca su verilemeyecek. Konak'ta ana boru, Ödemiş'te ise elektrik arızası nedeniyle yapılan kesintinin akşama kadar devam edeceği öngörülüyor. İşte, 18 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi detayları...
18 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ İZMİR'DE NEDEN SULAR KESİLDİ?
İzmir'in Konak ilçesinde ana boru, Ödemiş ilçesinde de elektrik arızası nedeniyle 8 saat su kesintisi yapılacak.
HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?
Konak ilçesindeki Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahalleleri ile Ödemiş ilçesindeki Kemer Mahallesi su kesintisinden etkilenecek.
18 AĞUSTOS 2025 KONAK VE ÖDEMİŞ'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Konak ilçesindeki ana boru arızası sebebiyle değişim çalışması başlatıldı. Bu nedenle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.
Ödemiş ilçesinde de elektrik onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla Kemer Mahallesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.