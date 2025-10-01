Habertürk
        Konferans Ligi'nde 2. hafta başlıyor

        Konferans Ligi'nde 2. hafta başlıyor

        UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:48
        Konferans Ligi'nde 2. hafta başlıyor!
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace

        19.45 Lausanne-Breidablik

        19.45 Noah-Rijeka

        19.45 Zrinjski-Lincoln Red

        19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun

        19.45 Lech Poznan-Rapid Wien

        19.45 Kuopion-Drita

        19.45 Omonia-Mainz 05

        19.45 Rayo Vallecano-Shkendija

        22.00 Aberdeen-Shakhtar

        22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers

        22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc

        22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar

        22.00 Celje-AEK

        22.00 Rakow-Universitatea Craiova

        22.00 Shelbourne-Hacken

        22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg

        22.00 Legia Varşova-Samsunspor

