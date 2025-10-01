Konferans Ligi'nde 2. hafta başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması karşılaşmaları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı, yarın başlayacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Dinamo Kiev-Crystal Palace
19.45 Lausanne-Breidablik
19.45 Noah-Rijeka
19.45 Zrinjski-Lincoln Red
19.45 Jagiellonia Bialystok-Hamrun
19.45 Lech Poznan-Rapid Wien
19.45 Kuopion-Drita
19.45 Omonia-Mainz 05
19.45 Rayo Vallecano-Shkendija
22.00 Aberdeen-Shakhtar
22.00 Sparta Prag-Shamrock Rovers
22.00 Fiorentina-Sigma Olomouc
22.00 AEK Larnaca-AZ Alkmaar
22.00 Celje-AEK
22.00 Rakow-Universitatea Craiova
22.00 Shelbourne-Hacken
22.00 Slovan Bratislava-Strasbourg
22.00 Legia Varşova-Samsunspor