SON DAKİKA: Kongo'da yanardağ patlaması: 15 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi göç etti!

Kongo'da yanardağ patlaması: Binlerce kişi göç etti! 0:00 / 0:00

AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması nedeniyle ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki yanardağın faaliyete geçmesi nedeniyle 25 binden fazla kişinin göç ettiği bildirildi.

Yanardağın cumartesi gece faaliyete geçtiği ve ilk belirlemelere göre en az 15 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dünyanın en aktif yanardağları arasında gösterilen Nyiragongo'nun patlaması nedeniyle 5 bin kişinin de komşu ülke Ruanda'ya sığındığı açıklandı.

Yanardağın patlaması sonrası yetkililer bölgedeki halkı tahliye etmeye başladı.

Nyiragongo'nun 2002'deki patlamasında en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 120 bin kişi de göç etmek zorunda kalmıştı.