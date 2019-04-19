İsmi sık sık Türk takımlarıyla anılan Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka, devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelirken, transfere Şenol Güneş'in karşı çıktığı iddia edildi.

Ukrayna basınından Obozrevatel'in haberine göre; Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka Beşiktaş'a transfer olacaktı ancak Şenol Güneş buna izin vermedi. Güneş'in Konoplyanka'yı veto etmesinin ardından oyuncu da takımında kaldı ve transfer son anda iptal oldu.

"KONOPLYANKA'YA YER YOK"

Schalke de son günlerde istenmeyen adam ilan edilen Konoplyanka için Schalke teknik direktörü Huub Stevens'tan da bir açıklama geldi. Stevens, "Konoplyanka kadroya giremiyor çünkü taktik plana uymuyor. Sağlığı iyi durumda ama bizim taktiğimize bir bakın, neden oynamadığını anlayabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Yevhen Konoplyanka bu sezon ligde 12 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. (Sporx)