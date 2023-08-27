Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

        Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak dururken, kazada 3 kişilik aile yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:36 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaca vurarak durabildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.Ç. yönetimindeki 38 AIP 747 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, ağaca çarptı. Kazada sürücü A.Ç. eşi S.Ç. ve oğulları B.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici ile kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Haberin görseli İHA'dan alınmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Bir cani katliamı daha!
        Bir cani katliamı daha!
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!