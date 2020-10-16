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HaberlerEmlakKonut Fiyat Endeksi ağustosta arttı
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Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi, ağustosta aylık yüzde 2.1, yıllık yüzde 26.2 artışla 144.4 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı
AA

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100),Ağustos 2020'de bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 144,4 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 yükselen KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,9 artış kaydetti.

3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 2,2, 2,3 ve 2,1 artış gösterdi. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,3, 26,2 ve 27,5 arttı.

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