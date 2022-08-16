Konut fiyatlarında rekor yükseliş 0:00 / 0:00

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Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde KFE haziranda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 160.6 yükseldi.

Böylece konut fiyatlarındaki yıllık artışta yeni tarihi zirve görülmüş oldu. Önceki rekor yüzde 145.5'lik artışla mayıs ayında kaydedilmişti. Haziranda aylık artış yüzde 9, yıllık reel yıllık artış ise yüzde 47 olarak açıklandı.

Böylece haziranda ülke genelinde konutlarda ortalama metrekare fiyatı 13.014 lirayı aştı. İstanbul'da KFE yıllık yüzde 160.6, Ankara'da yüzde 184.9, İzmir'de ise yüzde 150.9 yükseldi.

TCMB verilerine göre İstanbul'da ortalama metrekare fiyatı 21.328 TL, İzmir'de 14.932 TL, Ankara'da ise 9.155 TL'ye çıktı.

GÜNEY BÖLGELERİ ZİRVEDE

Haziran ayında konut fiyatlarındaki en yüksek yıllık artış yüzde 200.2 ile Antalya-Burdur-Isparta bölgesinde tespit edildi. Burayı yüzde 184.9 ile İstanbul ve yüzde 178.7'lik artışla Adana-Mersin bölgesi takip etti.

Yıllık fiyat artışının en düşük olduğu yer ise yüzde 95.3 ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli bölgesi oldu. Bu bölgeyi yüzde 101.4 ile Ardahan-Ağrı-Kars-Iğdır bölgesi ve yüzde 106.5'lik artışla Erzurum-Erzincan-Bayburt bölgesi takip etti.