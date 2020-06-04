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Konut kredisi yapılandırma işlemleri 2020! Eski kredilere yapılandırma var mı?

Bakanlık 4 yeni kredi paketini açıklayarak vatandaşa müjdeyi verdi. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank; konut, taşıt, sosyal destek, tatil kredi paketlerini duyurdu. Durum böyle olunca akla kredi yapılandırma seçenekleri geldi. Faiz oranları düşmesiyle beraber konut kredisi yapılandırma var mı? Eski krediler yapılandırılacak mı? İşte yanıtı...

Konut kredisi yapılandırma

Kamu bankaları 4 yeni kredi paketini devreye alıyor.Buna göre kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunacak. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlayacak.

KREDİ YAPILANDIRMA

Şu an açıklanan pakette kredi yapılandırması ile ilgili çalışma yok. Bakanlık bu konuda açıklamada bulunmadı. Önümüzdeki süreçte gündeme gelebilecek bir konu oldu.

750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Sıfır konut için 12 ay ödemesiz dönemli örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

12+168=180

1.019

171.184

Sıfır konut için eşit taksitli örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

180

937

168.709

İkinci el konut için 12 ay ödemesiz örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

12+168=180

1.095

183.925

İkinci el konut için eşit taksitli örnek ödeme tablosu 2:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

180

1.007

181.285

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren banka şubelerinden yapılacak.

TAŞITTA FAİZ YÜZDE 0.49

Ayrıca yerli üretim araçlarda yüzde 0.49-0.69 faizle taşıt kredisi sunulacak. 2. el binek veya ticari araçlar için verilecek kredilerde ise faiz oranı yüzde 0.82 olacak.

Azami 6 ay ödemesiz ve toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin lira olacak.

MAKSİMUM 7 YAŞINDA ARACA VERİLECEK

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Binek otomobil örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

50.000

6+54=60

1.253

67.647

Ticari taşıt örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

50.000

6+54=60

1.223

66.043

Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren bankaların şubelerinden yapılabilecek.

SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ

Bankalar bunun yanında bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0.55 faiz oranı ile finansman imkanı sunacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.

Firma katkı paylı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+6=12

1.771

10.628

10.000

6+30=36

382

11.452

10.000

6+54=60

228

12.316

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla ise;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0.82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Faturalı tüketici kredisi örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+6=12

1.823

10.938

10.000

6+30=36

406

12.188

10.000

6+54=60

251

13.529

TATİLE FİNANSMAN DESTEĞİ

Kamu bankaları tatil yapmak isteyenlere de uygun koşullu finansman sağlayacak.

Yapılan açıklamaya göre tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

ÖDEME 9 AY SONRA BAŞLIYOR

Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0.67 oranına denk geliyor.

Tatil Destek Tüketici Kredisi örnek ödeme tablosu:

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+30(*)=36

421

11.789


KREDİ KARTINA ÖZEL İMKAN

Bunun yanında Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alma imkanı sağlanacak. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.

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