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Konut satışları nisan ayında yıllık yüzde 18,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2019 yılı Nisan ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu. Konut satışları Ocak'ta yüzde 24.8, Şubat'ta ise yüzde 18.2,Mart'ta yüzde 5.3 gerilemişti.Nisan ayında ipotekli satışlar yıllık yüzde 61.3 geriledi. İpotekli satışlardaki düşüş Mart ayında bankaların konut kredisi faizlerindeki kampanyalarıyla yavaşlamıştı ancak Nisan'da düşüş yeniden hız kazandı. İpotekli satışlardaki düşüş Ocak'ta yüzde 77.2, Şubat'ta ise yüzde 68.2, Mart'ta yüzde 30.6 olarak gerçekleşmişti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82.1 artarak 3 bin 720 oldu

Konut Satış İstatistikleri

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,1 oranında azalarak 84 bin 403 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 481 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 519 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 4 797 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 NİSAN AYINDA 10 BİN 793 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %61,3 oranında azalış göstererek 10 793 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 040 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %27,4 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 73 BİN 610 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında azalarak 73 610 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 441 konut satışı ve %18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %86,8 oldu. Ankara 6 258 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 175 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 33 BİN 443 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %29,6 azalarak 33 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %39,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 424 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 429 konut satışı ile Ankara ve 1 900 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 50 BİN 960 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 azalış göstererek 50 960 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 057 konut satışı ve %17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %58,5 oldu. Ankara 5 090 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 897 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI NİSAN AYINDA 3 BİN 720 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %82,1 artarak 3 720 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2019'da ilk sırayı 1 839 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa ve 142 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 533 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu izledi.

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