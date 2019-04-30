Kendimizi güvende hissettiğimiz alanların başında hiç kuşkusuz evlerimiz geliyor ancak bu konforlu yaşam alanı aslında her gün depremden yangına, hırsızlıktan cam kırılmasına kadar pek çok irili ufaklı risk ile karşı karşıya kalıyor. Bu risklerin önüne geçmek her zaman mümkün olmasa da, kayıpları en kısa sürede ve etkin şekilde telafi etmenin bir yöntemi var: Konut Sigortası!
Sigorta şirketlerinin konut sigortalarında sunduğu teminatlar farklılık gösterdiği için, paketin içeriğini incelemek büyük önem taşıyor. MAPFRE Sigorta, konut sigortası yaptırmayı düşünenler için altın değerinde tavsiyeler verdi.
*Konut sigortaları, içerdikleri teminatlara ve ek hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle sigorta şirketinin sunduğu paketin kapsamını detaylıca araştırıp ihtiyaçlarınıza göre ek teminatlar talep edebilirsiniz.
*Konut sigortasının fiyatı, binanın yapı tarzı, brüt metrekaresi, kullanım şekli, yapının bulunduğu il ve ilçeye bağlı olarak değişir.
*Sigortada yapının satış fiyatı değil, inşa bedeli baz alınır. Evinizi satış fiyatı üzerinden sigortalatmanız durumunda aşkın sigorta söz konusu olur ve fazla prim ödemek durumunda kalırsınız. Hasar gerçekleştiğinde de değerlendirme bu aşkın bedel üzerinden değil olması gereken inşa bedeli üzerinden yapılır.
*Ev içindeki eşyalar da konut poliçesi kapsamına dâhil edilebilir. Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır. Konutta bulunabilecek değerli eşyaların teminatına yönelik talepler ise ayrıca değerlendirilir.
*Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde teminat altındadır. Bunların dışında kalan tüm teminatlarda oluşan riskleri minimuma indirmek için sigorta şirketlerinin hazırladıkları konut paket ürünlerinin tercih edilmesi gerekir. Bu nedenle ancak DASK ve konut sigortasının birlikte yapılması durumunda evinizi tam olarak güvence altına almış olursunuz.
*Evin birtakım özelliklerine göre konut sigortası indirimli olarak yaptırılabilir. Sözgelimi alarm sistemi, fiyat açısından avantaj sağlar. Konut sigortası yaptırırken enflasyondan korunma avantajından yararlanmak ise ekonomik durumun stabil olmadığı zamanlarda dahi güvenceyi sağlayabilmek adına etkili bir adımdır.
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