Konya'da aile katliamı!
Olay, Konya'da meydana geldi. Konya'da dün akşam tüyler ürperten bir vahşet yaşandı. Ailesi ile tartışan genç annesini, babasını ve erkek kardeşini öldürdü. Ardından aynı silahla kendi canına kıydı.
Giriş: 28.01.2025 - 21:06 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:06
Olay, Konya'da meydana geldi.
Konya'da dün akşam tüyler ürperten bir vahşet yaşandı.
Ailesi ile tartışan genç annesini, babasını ve erkek kardeşini öldürdü.
Ardından aynı silahla kendi canına kıydı.
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