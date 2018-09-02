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Konya'da bir ayağı ve bir patisi kesilmiş iki yavru köpek bulundu

Konya'da bir parkta patisi ve bacağı kesilmiş 1,5 aylık iki köpek bulundu. Yavru köpekler tedavi altına alınırken, şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı

02.09.2018 - 15:54 | Güncelleme: İHA

Konya’da birinin arka ayağı diğerinin patisi kesilen iki yavru köpek bulundu. 1,5 aylık köpekler Veteriner Fakültesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, olay merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Türk Yıldızları Parkında meydana geldi. Parkta piknik yapan vatandaşlar birinin bacağı eklem yerinden diğerinin ise patisinden kesilen iki köpeği fark etti. Durum vatandaşlar tarafından polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken zabıta ekipleri ise Sokak Hayvanları Acil Müdahale ve Nakil Aracına bilgi verdi.

Yaralanan iki yavru köpek müdahale aracına alınarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Acil Servisine götürüldü. Tedaviye alınan köpeklerin ilk belirlemelere göre bacağının kasten kesilmiş olabileceği ve yaranın 3 ya da 4 günlük olduğu öğrenildi. Polis şimdi iki küçük yavru köpeğe bu işkenceyi yapanları arıyor. Polisin şahısları bulmak için parkta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

YARALI KÖPEKLERİ GÖLGEDE BULDU

İHA'nın haberine göre, yaralı köpekleri bir kamelyanın gölgesinde bulan Mesut Büyük, hayvanları havlama sesiyle fark ettiğini söyledi. Mesut Büyük, yaşananları anlatarak, “Sabah saatlerinde parka geldik. Bir havlama sesi duyduk. Kamelyanın gölge kısmında iki tane yavru köpeğin birbirlerine bağırdığını duydum. Yanlarına yaklaştığım zaman bir tanesi topallıyordu. Bir tanesi de yürüyordu ama ayağını basamıyordu. Geldiğimde bir tanesinin ayağında araç veya bir kamelyanın kenarına sıkışmıştır diye düşündüm. Ama ikinci köpeğin ayağının dirsekten itibaren olmadığını görünce bu işin kaza veya bir yere sıkışmadan ibaret olmadığını anladım. Sonra polise haber verdim. Hayvan hastanesini aradık, ambulans geldi. Sonra hayvanları alıp götürdüler” dedi.

“BUNU İNSAN OLAN BİRİ YAPAMAZ"

Mesut Büyük, insan olan birinin hayvanlara şiddet uygulayamayacağını dile getirerek, “Bu bir insanın yapamayacağı bir şey. Niye yapıyorlar onu da bilmiyorum. Dediğim gibi bir kaza değil kesinlikle. Çünkü yavru köpeklerden birinin ayağı kesilmiş, yani bıçakla kesilmiş sanki. Çocuklara göstermedim üzülmesin diye, fazla yaklaştırmadım biraz ürktüler. Fakat hayvanlar sağlıklıydı. Yani zayıf düşmemişler su verdim biraz, ekmek filan verdik" diye konuştu.

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