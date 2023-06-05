Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Konya'da silahlı kavga! 7'si polis 11 kişi yaralandı - Konya haberleri
ABONE OL

Konya'da çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı

Konya'da silahlı kavga! 7'si polis 11 kişi yaralandı - Konya haberleri
AA

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 POLİS MEMURU DA YARALANDI

Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Haziran 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı!
GÜNDEM Süper Loto'da kazandıran numaralar...
Şans Topu sonuçları açıklandı! 4 Haziran 2023 Pazar günü Şans Topu sonuçları ve kazandıran Şans Topu numaraları hangileri?
GÜNDEM Şans Topu sonuçları açıklandı!
LGS tercih tarihleri 2023: LGS tercihleri başladı mı ve ne zaman başlayacak? MEB ile LGS tercih dönemi tarihi!
GÜNDEM LGS tercih tarihleri ne zaman?
MİT Başkanı kim olacak? Hakan Fidan'ın yerine MİT Başkanı olarak kim gelecek?
GÜNDEM MİT Başkanı kim olacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı duyurdu! Mehmet Fatih Kacır kimdir?
GÜNDEM Sanayi ve Teknoloji Bakanı kim oldu?
Yeni İstanbul Valisi kim olacak? Ali Yerlikaya'nın yerine kim gelecek?
GÜNDEM Yeni İstanbul Valisi kim oldu?
Tarım ve Orman Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Tarım ve Orman Bakanı'nı duyurdu! İbrahim Yumaklı kimdir?
GÜNDEM Tarım ve Orman Bakanı kim oldu?
LİSE TABAN PUANLARI: 2023 LGS taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İl il Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip lise taban puanları
GÜNDEM LGS taban puanları
Ticaret Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ticaret Bakanı'nı duyurdu!
GÜNDEM Ticaret Bakanı kim oldu?
Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Gençlik ve Spor Bakanı'nı duyurdu! Osman Aşkın Bak kimdir?
GÜNDEM Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.