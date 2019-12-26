HABERTURK.COM

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Konya'da bulunan bazı kişilerle çatışma bölgesindeki DEAŞ'lılar arasında yazışmalar tespit edildi. Yazışmalarda terör örgütüne eleman, para, malzeme temini konuları ve kentte yapılması planlanan eylemle ilgili yerin keşif çalışması hakkında bilgiler bulunduğu belirlendi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Önceden belirlenen iki adrese özel harekat polislerinin desteği ile operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 8’i gözaltına alındı. Baskın yapılan yerler arasında terör örgütü ideolojisiyle çocukların beyinlerinin yıkandığı sözde medreseler de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.