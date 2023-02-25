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Konya diri fay haritası ile riskli ilçeler!

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de yıkıcı sarsıntıların etkisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AFAD, Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi de Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Konya'da yaşanan depremin ardından Konya diri fay haritası ile riskli ilçelere ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte Konya fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

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  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    Konya fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı yer almaktadır. Kahramanmaraş  Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da, Bingöl'de, Diyarbakır ve daha birçok ilde aartçı sarsıntılar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ise  AFAD verisi ile Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Konya'da yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Konya'da yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...
  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    KONYA'DA DEPREM!

    AFAD24 Şubat'ta Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada saat 17.01'de meydana gelen depremin merkezinin Ereğli olduğunu duyurdu.
  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

    Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilerine göre Akşehir Fay zonunun içindeki bölgede 1900-2016 yılları arasında  5 ve üzeri büyüklükteki 9 deprem meydana geldi. Konya; Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır.

    Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.
  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    KONYA 3.DERECE RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan fay hatları haritasına göre Konya en az riskli ve 3.riskli bölgede yer alıyor. 
  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    3.DERECE RİSKLİ İLLER LİSTESİ

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    EN AZ DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.
  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    BÜYÜK SAYILABİLECEK DEPREMLER AKŞEHİR FAY SEGMENTİNDE!

    Akşehir grabenini güneyden sınırlayan Akşehir fayı, bölgedeki en önemli aktif fay segmentini oluşturur. Bu nedenle yörede tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelen büyük sayılabilecek depremlerin önemli bir bölümü Akşehir Fay Segmenti üzerinde oluşmuştur.
  • Diri fay hattı haritası ile Konya'da hangi ilçeler risk altında? Konya'da deprem olur mu, Konya'da fay hattı var mı? İşte Konya deprem riski sorgula

    DEPREMLERİN 6'NIN ÜZERİNDE OLMADIĞI GÖRÜŞÜ MEVCUT

    Akşehir Fayı ve Akşehir Grabeninde aletsel dönemde meydana gelen depremler incelendiğinde Mw 6 dan büyük bir deprem görülmemektedir. Farklı araştırmacıların tarihsel dönem için yaptıkları çalışmalarda meydana gelen depremlerin Mw olarak 6 nın üstünde olmağı görüşü mevcuttur. Akşehir Fayı üzerinde meydana gelen depremleri mal ve can kaybına neden olmasının en büyük nedeni yerel zemin özellikleri ile yapı stoğundaki kalite eksikliği olmalıdır. 2000 ve 2002 yılında Çay ve Sultandağı ilçelerinde meydana gelen 5.9 ve 6.1 büyüklüğünde ki depremlerden sonra, Akşehir Fayı ile ilgili pek çok araştırma ve fay çözümleri yapılmıştır. Bu araştırmalar ve fay çözümleri sonucunda Akşehir fayının normal bir fay olduğu doğrulanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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