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        Haberler Gündem Konya'da husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Konya'da husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 20:39 Güncelleme: 22.12.2023 - 20:39
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        Husumetlisi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
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        Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu belirtilen M.Y. ile R.D. tartışmaya başladı.

        Büyüyen tartışmada R.D'nin tabancayla ateş açtığı M.Y, göğsünden ve bacağından vurularak ağır yaralandı.

        Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli R.D. ise polislerce kısa sürede yakalandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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