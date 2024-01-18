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        Haberler Gündem Konya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Konya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan kişinin evinde cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:24
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        Emekli polis memuru evinde ölü bulundu
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        Emekli polis memuru İbrahim Ünal'dan (74) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine, Ünal'ın Pınarbaşı Mahallesi 153537 Sokak'taki evine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Ünal'ın öldüğünü belirledi.

        Ünal'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Ünal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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