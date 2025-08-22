Konya'da keşfedilen yeni bitki türü 'Konya Sümbülü' ismiyle literatüre kazandırıldı

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay, AA muhabirine, Toros Dağları'nda arkadaşlarıyla çıktıkları gezide yaklaşık 1800 metre rakımda daha önce karşılaşmadıkları bir bitkiye rastladıklarını söyledi.

Mikroskop altında inceleyerek yaptıkları çalışmalar sonunda bitkinin yeni bir tür olduğunu tespit ettiklerini belirten Tugay, "Daha önce Türkiye'de bulunan tüm kır sümbülleri türlerini çalıştığımız için bu tür bize farklı göründü. Daha yakından inceledik, fotoğraflarını aldık, daha sonra örneklerini alarak yaygın herbaryum tekniklerine göre kuruttuk, laboratuvara getirip mikroskop altında detaylarını inceledik. İnceledikten sonra da diğer türlerden ayrıldığını gördük" diye konuştu.

Tugay, dünya literatürünü de taradıktan sonra bu bitkinin bilim dünyasında yeni bir tür olduğuna kesin emin olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni türe yeni bir isim vermek gerekiyordu. Bitkiyi Konya sınırları içerisinde bulduğumuz için Konya'mızın adını bilim dünyasına kazandırmak adına Latince isme uyarlayarak 'konyaensis' şeklinde isimlendirdik. Dolayısıyla bilim literatürüne "Bellevalia konyaensis" olarak giren bitkinin Türkçe adını da 'Konya Sümbülü' olarak verdik ve bilim dünyasına kazandırmış olduk."