Komşu dehşeti! Baba ile oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı 0:00 / 0:00

DHA

Konya'nın Çumra ilçesinde Hüseyin Koyuncu'nun komşularına ateş açması sonucu Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk (28) öldü, Hamit Çelik (49) ile 8 yaşındaki oğlu O.C. Çelik ise yaralandı.

Olay, saat 19.10 sıralarında Türkmenkarahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Koyuncu, henüz bilinmeyen nedenle komşuları Hamit Çelik, oğlu O.C. Çelik, Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk'e tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çumru Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Türk ile oğlu Memduh Türk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu öğrenilen şüpheli Hüseyin Koyuncu ise suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.