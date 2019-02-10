Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Kaymakam Ali Edip Budan, 31 Ocak tarihinde tüm okullara gönderilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla, öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımının yasaklandığını ve cep telefonu kullanımı olduğu takdirde Kabahatler Kanununa göre öğrenci velisine idari para cezası uygulanacağını belirtti.



Kaymakam Budan "Çocuklarımızın eğitimde başarıyı yakalamaları vatanına, milletine, devlerine ve ailesine hayırlı bir evlat olmaları için eğitim çok önemli. Bunun için de öğretmenlerimizin idarecilerimizin öğrencilerimize ve bir boyutuyla velilerimize, okulda güvenli eğitimin yapılacağı ortamı sağlamak da elbette bizim görevimiz’ dedi. Okullarda öğrencilerin cep telefonu kullanımının eğitimi olumsuz yönde etkilediğine dair şikayetler aldığını da ifade eden Kaymakam Budan ‘Gelen şikayet ve talepler nedeniyle, eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği için cep telefonu kullanımının yasakladık. Çocuklarımızı eğitim ve öğretimden uzaklaştıran birçok neden olmakla birlikte bu bilişim araçlarının da yanlış, bilinçsiz ve gereksiz kullanımında aslında çocuklarımıza faydadan çok zarar sağladığı, eğitim ve öğretimi olumsuz etkilediği, laboratuvarlar da, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerde amacının dışında kullanıldığı ve eğitim öğretimi olumsuz etkilediği kanaatine vardık. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımızın geçen yıl yayınladığı genelgeyle cep telefon kullanımı yasaktı. Okul ziyaretlerimizde, denetlemelerimizde gerekse öğretmen, idareciler ve velilerin bizlere verdiği bilgilerde bu yasağın uygulanmadığı gibi bir manzarayla karşılaştık Bu da bizi yeni önlemler almaya sevk etti" dedi.



CEP TELEFONU KULLANAN ÖĞRENCİNİN VELİSİNE PARA CEZASI

Öğrenciye ödül ve disiplin yönetmeliği doğrultusunda ceza vermemek için veliye idari para cezası uygulama yöntemini seçtiklerini ifade eden Budan, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ödül ve disiplin yönetmeliğinde kınama, tasdikname ile uzaklaştırma, disiplin cezaları gibi şeylerle öğrencilerimizi örgün eğitimin dışına çıkaracak şeyler. Bu da çocuklarımız üzecek bir şey olur. Biz de öğrencilerimizi üzmeden, okuldan uzaklaştırmadan, eğitimine konsantre olmasını nasıl sağlarız diye düşündük. 31 Ocak itibariyle de okullara cep telefonu getirmeyi yasakladık. Gerek velilerimiz olsun, gerekse okul idarecilerimizden olumlu tepkiler aldık. Bu işten hoşlanmayan öğrencilerimiz olmuştur; ama kendi iyilikleri için kendilerine rağmen karar alınması gerekiyor. Okullarımızda eğitim öğretim öncelikli olmak üzere, sınıf içerisinde öğretmen otoritesi, okulda idareci otoritemiz, öğrencilerle saygılı ve sevgili güzel bir ortamda önceliğin eğitim olduğu, sonra öğrencilerimizin anne ve babalarına sonra devletimize milletimize hayırlı ve faydalı bir ortamın oluşmasını sağlamayı umut ediyoruz. Buradaki idari para cezasında velimizi muhatap alıyoruz. Öğrencinin eline velisinin telefonu verip okula göndermesini doğru bulmuyoruz. Tüm öğretmenlerimiz, idarecilerimiz öğrencilerimizin velilerine ulaşma konusunda telefonlarını kullandırtabilir" ifadelerini kullandı.