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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Konya'da otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü

        Konya Beyşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Feci kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 00:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 00:16
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        Otomobil şarampole devrildi, sürücü öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, M.E.A. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Antalya karayolunun 16. kilometresinde Üstünler Gençlik Kampı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

        Şarampole devrilen otomobilden savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Konya
        #beyşehir
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