Tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Konya'nın Akşehir ilçesinde tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 3 kişinin ikametinde arama yaptı.
Operasyonda 2 kilo 100 gram kubar esrar, 138 kök kenevir, 200 gram kenevir tohumu, 2 esrar sarma kağıdı, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 1 kelebek bıçak, 1 dedektör ve 7 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.D, T.Ç. ve E.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
