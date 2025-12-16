Habertürk
        Konya'da tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandı | Son dakika haberleri

        Konya'da tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandı

        Konya'da emlakçılık yapan M.B., aralarında borç meselesi bulunan kiracısı olduğu iş yerinin sahibi E.A.'yı çıkan kavgada bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:51
        Tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandı
        Konya'daki olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Sedirler Caddesi'nde meydana geldi. Emlakçı M.B. ile iş yerine gelen dükkan sahibi arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü.

        Kavgada M.B., kiracısı olduğu dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan E.A., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli M.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
