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Konya'da yaşlı çift evlerinde öldürülmüş halde bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşlı çift, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Konya'da yaşlı çift evlerinde öldürülmüş halde bulundu
AA

İlçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesi'nde emekli imam Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Çiftin yakınları eve girdiklerinde Hüseyin (57) ve Mürüvvet Çoban'ın (55) cansız bedenlerine rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin tabancayla öldürüldüklerini tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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