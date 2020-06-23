AA

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Orta Toros Dağları üzerinde bulunan Çamlık mağaraları, içerisinden akan akarsuları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ilgi görürken, son dönemde doğa tutkunlarının ziyaret ettiği gözde bir tabiat alanı haline geldi.

AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün korumasındaki Çamlık Mağaraları Tabiat Alanı'ndaki çok sayıda mağara turizme kazandırılırken, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği de son yıllarda artan yoğun ilgi üzerine doğa ve treeking tutkunları için bu bölgeye geziler düzenliyor.

Güzergah üzerindeki parkurlarda doğada yürüyüş yapan doğaseverler, mağaralara olan hayranlığını gizleyemiyor.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Beyşehir ve Derebucak gibi ilçelerdeki doğal güzellikleri ve tarihi yerleri tanıtmak için doğa yürüyüşleri düzenlediklerini belirtti.

Çamlık Mağaraları Tabiat Alanı'nın doğal güzelliğiyle ilgi çeken yerlerin başında geldiğini aktaran Büyükkafalı, Çamlık bölgesinde bazıları "in" şeklinde olan mağaralardan su aktığını söyledi.

Bu mağaraları herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Bizler de düzenlediğimiz etkinliklerle parkur değişiklikleri yaparak mağaraları katılımcılarımıza göstermeye çalışıyoruz. Burada Körükini, Döllükini, Devrekini, Suluin ve Balatini gibi bazıları dünyaca bilinen ve tanınan ünlü mağaralar var. Özellikle Balatini Mağarası'nın giriş ve çıkış noktaları var. İçerisine girenler metrelerce yükseklikteki çıkışından o bölgenin muhteşem güzelliklerini görme imkanı da bulabiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün bu mağaralara ilişkin halen yürüttüğü bir projesi var. Hayata geçirilecek bu proje ile bu mağaralara olan ilginin daha çok artacağını, daha çok bu bölgenin tanınacağını düşünüyorum."

DOĞASEVERLER ÇAMLIK MAĞARASINA HAYRAN

Amatör fotoğrafçı Mustafa Yiğit de Çamlık'taki mağaralara düzenlenen etkinlikler sayesinde gelebildiğini belirterek, bölgenin daha çok tanıtılmasını istediğini söyledi.

Doğa tutkunu Yasemin Akkubak ise uzun süredir Ankara'da yaşadığını, Konya'ya geldiğinde bu kadar güzel yerlerin olabileceğini bilmediğini vurgulayarak, "Burası yeni keşif rotamız ve çok eğleniyoruz. Güzel bir gezi oldu. Koronavirüsten kaçmak için 3-5 kişilik gruplarla böyle doğal alanlara gelinebilir. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Doğasever Gülgün Bata da Konyalı olmasına rağmen buradaki mağaraları daha önce hiç görmediğini belirterek, iyi bir tanıtımla bu bölgenin ziyaretçi ilgisi açısından da daha iyi noktalara gelebileceğini söyledi.