Konya'nın Karapınar ilçesinde yoğun yağmur yağışı sonrası tarlada yüzey yarığı oluştu.

DHA'nın haberine göre Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip toprağın göçmesiyle oluşan obrukların yanı sıra yüzey yarıkları bölgede görülmeye başladı.

Kayalı Mahallesi Tilki Yaylasındaki tarlada, bugünkü yoğun yağış sonrası yüzey yarıkları oluştu.

Tarla sahibi Nazım Karagöz, tarlasında daha önce çatlaklıkların olduğunu belirterek, “Tilkili Yaylasında 10 dekar buğday tarlamız ve 27 dekar pancar tarlamız var. Her iki tarlanın ortasından da asfalt yol geçiyor. Arazimizde çatlaklıklar vardı. Kuraklık nedeniyle olduğunu düşündüğümüzden önemsemedik. Yoğun yağış sonrası çatlaklıklar büyüyüp, yaklaşık 3-5 metre derinliğinde ve 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yarık, buğday tarlasından başlayıp, yolun altından, pancar tarlasında ilerliyor. Bu durumu fark edince belediye ekiplerine haber verdik. Ekipler, yolun tadilatını yaptı. Tarlamız da bu hale dönüştü." dedi.