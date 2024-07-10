Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!

        Konya'nın Kulu ilçesinde, 42 yaşındaki Enes Yıldırım'a ait olan evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevlerin bir anda her yeri sardığı yangında Yıldırım ile 80 yaşındaki annesi Ayşe Yıldırım evden dışarı çıkamadı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 08:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'da yürekleri kavuran olay Kulu ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde, Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve müdahale edilmeye başlandı.

        ANNE İLE OĞLU CANSIZ HALDE BULUNDU

        Ekiplerce yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, Enes Yıldırım ve annesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

        YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        İncelemenin ardından cenazeler, morga kaldırıldı. Yangının nedeniyle ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Konya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Sağanak yağmur uyarısı! Kıyılar hariç her yerde!
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        Lamine Yamal tarihe geçti!
        5 ilin valisi değişti
        5 ilin valisi değişti
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        EURO 2024'te ilk finalist İspanya!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Avrupa devinden Arda Güler'e teklif!
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Sanayiciden TÜİK Başkanına cevap
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da 5 ayrılık kapıda!
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen ne ile suçlanıyor? Fenomenlere yönelik Kuyu-8 operasyonunda yeni ayrıntılar
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        Ehliyet sınavlarında düzenleme
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?