Yaşlı anne ile oğlu alevlerin arasında kaldı! Konya'nın Kulu ilçesinde, 42 yaşındaki Enes Yıldırım'a ait olan evde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevlerin bir anda her yeri sardığı yangında Yıldırım ile 80 yaşındaki annesi Ayşe Yıldırım evden dışarı çıkamadı. Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

Anadolu Ajansı Giriş: 10.07.2024 - 08:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 08:50 facebook

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