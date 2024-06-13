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        Depremzedelerin hurda otomobillerini 'change' ederek, 25 milyon TL'lik vurgun

        KONYA'da deprem bölgelerindeki hasarlı araçları satın alıp hacizli, çalıntı, hurda ve yurt dışından getirilen otomobillerin şasi ve motor numaralarıyla değiştirip (change) satarak 25 milyon TL değerinde vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:50
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        Depremzedelerin hurda otomobillerini 'change' ederek, 25 milyon TL'lik vurgun
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        KONYA'da deprem bölgelerindeki hasarlı araçları satın alıp hacizli, çalıntı, hurda ve yurt dışından getirilen otomobillerin şasi ve motor numaralarıyla değiştirip (change) satarak 25 milyon TL değerinde vurgun yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı. Satılan 49 otomobile de el koyuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, suç örgütünün 11 ilde meydana gelen deprem nedeniyle, depremzedelerin hasar alıp kullanılmaz hale gelen otomobillerini ucuz fiyata satın alıp, hacizli, çalıntı, hurda ve yurt dışından getirilen otomobillerin şasi ve motor numaralarını değiştirerek sattıkları bilgisini aldı. Ekipler, çalışmalarında Konya ve Adana'daki suç örgütü üyelerinin, deprem bölgelerindeki hurdalığa gidip, depremzedelerin hasarlı araçlarını 20 ile 30 bin TL karşılığında satın aldıklarını belirledi. Araştırmasını derinleştiren ekipler, depremzedelerden satın alınan otomobillerin aynı marka, model ve rengine benzer, Bulgaristan'dan her birini 3 ile 5 bin euro'ya satın aldıkları otomobilleri Konya'nın Çumra ilçesinde sanayi sitesindeki iş yerine getirdiklerini saptadı. Burada lazer yöntemiyle şasi ve motor numaralarının değiştirilip, tescil evrakını kendileri veya yakınlarının üzerine alıp satıldığı anlaşıldı. Şüphelilerin birbirleri arasında geçen telefon konuşmalarında ise otomobillerin motor ve şasi numaralarının değiştirilmesi için 'LPG beynini kapat' diyerek şifreli konuştuğu belirlendi. Polis, örgüt üyelerinin bu yöntemlerle 49 otomobili satıp, 25 milyon TL'lik vurgun yaptığını saptadı. 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından operasyon düzenleyen polis, Emre Özer (32), Hasan Hüseyin Yalçınkaya (42), Emre Örs (30), Ferhat Büyükeken (40), Metin Demir (29), S.Ç. (32), A.Y. (46) ve N.E.'yi (41) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda araç satış sözleşmesi, vekaletname, araç ruhsatı ve plakaları ele geçirildi. 18 ile satılan 49 otomobilden, 36'sının Bulgaristan'dan getirildiği, 3 otomobilin hacizli, 1'inin İstanbul'dan çalıntı, 1 otomobilin hurda belgeli olduğu belirlendi. 8 otomobilin ise kriminal incelemede işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Emre Özer, Hasan Hüseyin Yalçınkaya, Emre Örs, Ferhat Büyükeken ve Metin Demir, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Ç., A.Y. ve N.E. ise serbest kaldı.

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