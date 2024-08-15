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        Galatasaray kafilesi Konya'da

        Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:00
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        Galatasaray kafilesi Konya'da
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        Galatasaray, Süper Lig'in 2’nci haftasında Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya geldi. Sarı-kırmızılılar, havalimanı çıkışında taraftarların desteğiyle karşılandı.

        Süper Lig’de 2’nci haftanın açılış karşılaşmasında yarın Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, özel uçakla bugün Konya’ya geldi. Konya Havalimanı çıkışında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Galatasaraylı futbolcular, kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı futbolseverleri selamladı. Galatasaray kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti. Lige galibiyetle başlayan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma yarın saat 21.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Galatasaray kafilesinin havalimanından çıkışı

        - Taraftarlardan detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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