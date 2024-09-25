Tünel inşaatında TIR iskeleye çarptı: 4 işçi yaralı

Olay, saat 14.30 sıralarında, Konya-Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nde meydana geldi. İşçiler Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı, tüneldeki iskelenin üzerinde çalışırken, inşaat malzemesi getiren TIR, iskeleye çarptı. 4 işçi çarpmanın etkisiyle iskeleden düşüp yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 işçi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.