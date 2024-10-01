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        Yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan kick boksçu: İki şahsı da itekledim

        KONYA'da tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e (72) yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ'ın (19) ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:25
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        Yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan kick boksçu: İki şahsı da itekledim
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        KONYA'da tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e (72) yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ'ın (19) ifadesi ortaya çıktı. Demirbağ, ifadesinde, "Olay yerinden kaçmak için her iki şahsı da itekledim. Başkaca herhangi bir eylemim olmadı" dedi.

        Olay, 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüler kasap Mehmet Ali Demirbağ ile Fatih Işıkçeviren arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre trafik yoğunluğundan faydalanan Demirbağ, aracından inerek açık olan camdan diğer sürücü Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı. Baba Mustafa Işıkçeviren de kavgayı ayırmak için araçtan indi. Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        22 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

        Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti. Işıkçeviren'in ölümünün ardından Mehmet Ali Demirbağ, yeniden gözaltına alındı. 2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Gençler Full Contact kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ, bu kez 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Tutuklanan Demirbağ'ın adliyede verdiği ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. İşe gitmek için çıkmıştım. Sol şeritten önüme araba atladı. Ben de sola kaçıp, kornaya bastım, camı indirip 'Ağabey beni görmedin mi?' dedim. Kendisi bana küfretti. 'Kusura bakma ağabey, ama neden küfrediyorsun' dedim. Sonrasında araçlarını arabamın önüne kırdılar. Araçtan inerek, bu iki şahıs beni darbetmeye başladılar. Olay yerinden kaçmak için her iki şahsı da itekledim. Başkaca herhangi bir eylemim olmadı" dedi.

        KÜNT KAFA TRAMVASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI

        Öte yandan soruşturma dosyasında Demirbağ'ın yumruk vurması neticesinde ağır yaralanan Işıkçeviren'in, tedavi gördüğü hastanede 19 Eylül'de hayatını kaybettiğini, otopsi raporunda da ölümünün künt kafa travmasına bağlı geçirdiği beyin kanamasından hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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