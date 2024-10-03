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        Kadın çalışan, işletme müdürünün şiddetine uğradı

        KONYA'da bir akaryakıt istasyonun marketinde çalışan Berna Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:05
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        Kadın çalışan, işletme müdürünün şiddetine uğradı
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        KONYA'da bir akaryakıt istasyonun marketinde çalışan Berna Ş. (36), çıkan tartışmada işletme müdürü M.A.'nın şiddetine uğradı. Berna Ş.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine de son verildi. Şiddet anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, Kulu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Bir yıldır markette çalışan Berna Ş., işletme müdürü M.A. tarafından dövülüp, boğazı sıkıldı. Daha önce de M.A.'nın şiddetine uğrayan Berna Ş., her iki olaya ait güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Berna Ş. ifadesinde, bir süredir M.A.'nın şiddetine maruz kaldığını belirterek, “M.A. bana çalıştığım günden beri farklı tarihlerde fiziksel şiddet uyguladı. Dul olduğum için bana yakınlık gösteriyordu. Ancak yaşadığım şiddet olayları nedeniyle ondan uzak duruyordum. 27 Eylül günü mesaim 19.00'da bitmesine rağmen eve gitmeme izin vermedi. Sabah 09.00'a kadar birlikte çalıştık. Aynı gün saat 05.00 sıralarında 'Çocuğuma telefonla ulaşamıyorum, gidip bakmam lazım' dedim ama izin vermedi. Tekrar izin istedim vermeyince marketin kapısını açtım. Bana 'O kapıyı açarsan seni öldürürüm' diyerek hakaret etti. Kapıyı açıp dışarı çıktım. Arkamdan gelip saçımdan tuttu. Beni markete doğru sürükledi. Yardım edin diye bağırdım ama çevrede kimse yoktu. Kamera olmayan bir yere beni götürüp, eliyle ağzımı kapattı. Bana, 'Ben sinirliyim, sakin ol, bir şey olmadı, beni affet' diyerek özür diledi. Korktuğum için sabaha kadar bir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettim. Farklı tarihlerde yine markette ve aracıyla gittiğimiz yerlerde de beni darbetti” dedi.

        Berna Ş.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, işine de son verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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