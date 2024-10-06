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        Otomobilin çarptığı kadın öldü

        KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:08 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:10
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        Otomobilin çarptığı kadın öldü
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        KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kadının üzerinden kimlik çıkmazken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza, saat 19.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokakta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı. Kadın metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. Polis, ölen kadının kimliğini belirlemek ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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