Muhtara sevgilisinin kızını istismardan 46 yıl hapis

KONYA'da birlikte yaşadığı ve 'swinger' partilerine katıldığı Meral A. (48) adlı kadının kızı S.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunup, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden mahalle muhtarı Murat Mızırak (54) ile kayıtları yaptığı öne sürülen anne Meral A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Muhtar Mızırak indirimsiz 46 yıl 10 ay 15 gün, Meral A. da yine indirimsiz 39 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası Murat Mızırak'ın, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi Meral A.'nın da muhtar Mızırak ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Mızırak ve Meral A., 18 Şubat’ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Mızırak'ın el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI S.A., o dönem soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, 17 yaşında olduğunu, Murat Mızırak’ın istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, Murat Mızırak'tan şikayetçi olmadığını belirtti. Meral A. ise o dönemdeki ifadesinde, "Murat Mızırak ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu. Muhtar Murat Mızırak da ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar Mızırak ve anne Meral A. tutuklandı.