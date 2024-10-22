Tartıştığı galericiyi öldüren şüpheli: Saklandığım evi fareler bastı, korktum (2)

Konya'da trafikte tartıştığı galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı (18) bıçaklayarak öldüren Batuhan Balcı (23) ile olaydan sonra kaçıp saklanmasına yardımcı olan 8 kişiden aralarında Balcı'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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