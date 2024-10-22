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        Tartıştığı galericiyi öldüren şüpheli: Saklandığım evi fareler bastı, korktum (2)

        7KİŞİ TUTUKLANDI Konya'da trafikte tartıştığı galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı (18) bıçaklayarak öldüren Batuhan Balcı (23) ile olaydan sonra kaçıp saklanmasına yardımcı olan 8 kişiden aralarında Balcı'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 23:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:26
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        Tartıştığı galericiyi öldüren şüpheli: Saklandığım evi fareler bastı, korktum (2)
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        7KİŞİ TUTUKLANDI

        Konya'da trafikte tartıştığı galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar'ı (18) bıçaklayarak öldüren Batuhan Balcı (23) ile olaydan sonra kaçıp saklanmasına yardımcı olan 8 kişiden aralarında Balcı'nın da bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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